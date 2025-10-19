صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر فلڈ سروے جاری ہے۔۔۔

 ضلع وہاڑی میں سیلاب سے متاثرہ 75موضع جات کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ 18موضع جات میں کام جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ 9موضع جات ایسے ہیں جہاں اب بھی سیلابی پانی کے اثرات موجود ہیں، جیسے ہی فزیکل سروے ممکن ہوگا وہاں بھی کام شروع کیا جائیگا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ فلڈ سروے کا مقصد انسانی جانوں کے ضیاع، زخمیوں، مکانات، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا درست تعین کرنا ہے۔

 

