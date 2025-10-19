صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں ،نادہندگان کیخلاف شکنجہ سخت کردیا گیا

  • ملتان
بجلی چوروں ،نادہندگان کیخلاف شکنجہ سخت کردیا گیا

27لاکھ کی عدم ادائیگی پر زرعی ٹیوب ویل کی بجلی ،متعدد ٹرانسفارمر منقطع

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) وہاڑی سرکل کی ٹیموں نے 27 لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر نادہندہ زرعی ٹیوب ویلوں کی بجلی منقطع کر دی۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو وہاڑی سرکل ملک وسیم اختر کی ہدایت پر ایس ڈی او حاجی شیر سب ڈویژن بوریوالہ کی سربراہی میں ٹیم نے 16 لاکھ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی پر 3نادہندہ زرعی ٹیوب ویلوں کے کنکشنز منقطع کئے ۔ ڈیفالٹرز کاشتکاروں کی بجلی منقطع کرنے کے دوران جمپرز، میٹرز اور ٹرانسفارمرز بھی اتارے گئے ۔اسی طرح، ایس ڈی او سیٹلائٹ ٹاؤن سب ڈویژن بوریوالہ کی ٹیم نے 10لاکھ 96ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر ایک نادہندہ زرعی ٹیوب ویل صارف کی بجلی منقطع کرتے ہوئے ٹرانسفارمر اور میٹر اتار لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے : جنید انوار

کمشنر گولڈ کپ انٹر ڈویژن تیکوانڈو چیمپئن شپ کا افتتاح

کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ،منصوبے جلد مکمل کرنے پرزور

سابقہ رنجش پر وحشیانہ تشدد ہاتھ کی انگلیاں توڑ دی گئیں

منشیات فروش گرفتار ،چرس برآمد

آتش بازی تیار کرنیوالے گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل