بجلی چوروں ،نادہندگان کیخلاف شکنجہ سخت کردیا گیا
27لاکھ کی عدم ادائیگی پر زرعی ٹیوب ویل کی بجلی ،متعدد ٹرانسفارمر منقطع
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) وہاڑی سرکل کی ٹیموں نے 27 لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر نادہندہ زرعی ٹیوب ویلوں کی بجلی منقطع کر دی۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو وہاڑی سرکل ملک وسیم اختر کی ہدایت پر ایس ڈی او حاجی شیر سب ڈویژن بوریوالہ کی سربراہی میں ٹیم نے 16 لاکھ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی پر 3نادہندہ زرعی ٹیوب ویلوں کے کنکشنز منقطع کئے ۔ ڈیفالٹرز کاشتکاروں کی بجلی منقطع کرنے کے دوران جمپرز، میٹرز اور ٹرانسفارمرز بھی اتارے گئے ۔اسی طرح، ایس ڈی او سیٹلائٹ ٹاؤن سب ڈویژن بوریوالہ کی ٹیم نے 10لاکھ 96ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر ایک نادہندہ زرعی ٹیوب ویل صارف کی بجلی منقطع کرتے ہوئے ٹرانسفارمر اور میٹر اتار لیا۔