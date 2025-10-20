میپکو نے پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری کردئیے
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ ٹریننگ و امتحانات نے جی ایس او ونگ کے اسسٹنٹ سب اسٹیشن اٹینڈنٹ (اے ایس ایس اے ) سے سب سٹیشن اٹینڈنٹ (ایس ایس اے ) کے عہدے پر ترقی کے محکمانہ پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری کر دیئے ہیں۔۔۔
جاری کردہ نتائج کے مطابق، جی ایس او ملتان سرکل کے اے ایس ایس اے محمد اسد نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اللہ دتہ اور سہیل محمود نے مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن حاصل کی جبکہ محمد یعقوب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔دیگر کامیاب ہونے والوں میں عبدالحفیظ، نوید احمد، محمد عثمان بہادر، غضنفر نوید، کشمیراحمد، محمد عثمان، محمد اقبال، عبدالرسول، محمد فہیم، محمد نعیم اور محمد آصف شامل ہیں۔