حرم گیٹ سے نوجوان اغوا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ حرم گیٹ کے علاقے سے نوجوان کو نامعلوم افراد نے اغوا کرلیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق شہری شعیب نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا 22سالہ بیٹا سہیل گھر سے سودا سلف لینے کے لیے گیا تھا لیکن واپس نہ آیا۔ والد کے مطابق متعدد مقامات پر تلاش کے باوجود سہیل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ شبہ ہے کہ اسے کسی نامعلوم شخص یا گروہ نے اغوا کرلیا ہے ۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کرلیا ۔