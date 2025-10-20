نشتر ہسپتال میں نجی وینڈرز کے داخلے پر پابندی
ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد کا نوٹیفکیشن، اجازت کے بغیر داخلہ ممنوع قرار
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال نمبر 1کے شعبہ آرتھوپیڈک وارڈ 21اور 24میں سرجری کے لئے ہارڈویئر سامان فراہم کرنے والے نجی وینڈرز کے بغیر اجازت داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ اس حوالے سے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر ہسپتال ڈاکٹر راؤ امجد کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق کسی بھی نجی وینڈر کو مجاز اتھارٹی کی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کے ہارڈویئر، طبی یا جراحی آلات، یا متعلقہ مواد کی فراہمی یا تقسیم کے مقصد سے ہسپتال کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔مزید کہا گیا ہے کہ نجی وینڈرز کے ساتھ کسی بھی غیر مجاز گفت و شنید یا لین دین کو سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔ ایڈمن رجسٹرار کو ہدایت کی گئی ہے کہ بغیر اجازت کوئی بھی پرائیویٹ وینڈرہسپتال میں داخل نہ ہو سکے اور مذکورہ احکامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ افراد کے خلاف سروس رولز کے مطابق سخت انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد نے اس موقع پر بتایا کہ ہسپتال میں سرکاری سطح پر ہارڈویئر سامان کی فراہمی کے لئے بجٹ میں 866 ملین روپے کی رقم مختص کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے ۔ فی الحال ضروری ہارڈویئر سامان کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ سپلائیز کوٹیشن کی بنیاد پر فراہم کی جا رہی ہیں۔