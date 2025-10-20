چھٹا ملتان لٹریچر فیسٹیول، علم و ادب کا حسین امتزاج
مکالمے ، ادبی نشستیں، 10ہزار کتب کی نمائش،100تصانیف کی رونمائی
ملتان (لیڈی رپورٹر)شہرِ اولیاء ایک بار پھر علم و ادب کی روشنی سے جگمگا اُٹھا۔ ملتان لٹریچر فیسٹیول 2025 نے ثقافت، تخلیق اور مکالمے کو نئی روح بخشی۔ ملتان آرٹس کونسل اور ملتان ٹی ہاؤس میں منعقدہ تین روزہ فیسٹیول لودھراں پائلٹ پراجیکٹ کے اشتراک سے منعقد ہوا، جس کا مقصد ادب کو انسان اور زمین کے درمیان مکالمے کے طور پر اجاگر کرنا تھا۔تقریب میں ممتاز دانشوروں ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر غلام اعظم، ڈاکٹر عامر سہیل، شاکر حسین شاکر، علی نقوی اور اقصیٰ احمد نے سماجی شعور، ماحولیاتی تبدیلی، خواتین کی قیادت، جمہوریت اور تعلیم جیسے موضوعات پر مکالمے کئے ۔ کتاب میلہ 2025 میں دس ہزار سے زائد کتب کی نمائش اور سو سے زیادہ نئی تصانیف کی رونمائی کی گئی۔ڈاکٹر انوار احمد کی صدارت میں مقامی لکھاریوں اور نوجوان تخلیق کاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ فیسٹیول کے دوران ادب اور چائے کا سنگم کے عنوان سے ملتان کے روایتی ڈھابوں کے ادبی کردار پر خصوصی سیشن ہوا، جس میں بتایا گیا کہ یہ ڈھابے ماضی سے آج تک فکری و تخلیقی گفتگو کا مرکز رہے ہیں۔ معروف ادیب رضی الدین رضی، ڈاکٹر عامر سہیل، علی اطہر اور دیگر تخلیق کاروں نے ان محفلوں کو ملتان کی ادبی روح قرار دیا۔ ایک یادگار لمحہ اس وقت آیا جب شاعر شاکر حسین شاکر کی میزبانی میں جہانزیب گورچانی اور ضیاء گورچانی کے ساتھ خصوصی نشست منعقد ہوئی۔