چونگی نمبر ایک کے مکینوں کا انصاف کیلئے احتجاج
بھائی کے قتل کے ملزم فوری گرفتار کرکے کٹہرے میں لائے جائیں،مطالبہ
ملتان (کرائم رپورٹر)چونگی نمبر ایک کے رہائشیوں نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بھائی رانا عاصم کے قتل کے ملزموں کی فوری گرفتاری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ متاثرین میں رانا قاسم، رانا بلال، محمد کاشی، محمد ظفر، محمد لیاقت، زمن بخاری، رضوان اعوان، محمد اظہر، محمد احمد، مظہر حسین اور محمد شعیب شامل تھے ۔شرکا نے بتایا کہ 12 فروری 2025 کو مبینہ طور پر ملزم رانا علی، رانا انور اور دیگر نے ان کے بھائی رانا عاصم کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ابتدائی شواہد کے باوجود پولیس نے رشوت لے کر ملزموں کے خلاف کارروائی نہ کی بلکہ مبینہ طور پر ملزموں کو تحفظ فراہم کیا گیا، اور بدلے میں متاثرین کے خلاف مقدمات درج کئے گئے ۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ پولیس کے ایک اعلیٰ اہلکار (ڈی ایس پی) نے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے رشوت لے کر ملزم رانا انور کو بے گناہ قرار دیا۔پریس کانفرنس میں متاثرین نے کہا کہ انہیں مسلسل صلح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس کی جانب سے صلح پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ۔شرکاء نے خبردار کیا کہ اگر انہیں تحفظ اور انصاف فراہم نہ کیا گیا تو وہ قانونی اور پرامن احتجاج کے علاوہ دیگر آپشنز پر مجبور ہو سکتے ہیں ۔