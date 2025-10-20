الیکٹرک وہیکلز کانفرنس، ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے پر زور
برقی گاڑیوں کی جانب منتقلی حکومتی پالیسی ،مراعات سے مشروط،مقررین
ملتان (لیڈی رپورٹر)کلائمیٹ ایکشن سینٹر نے ملتان میں اپنی تیسری الیکٹرک وہیکلز کانفرنس کامیابی سے منعقد کی، جو اس سے قبل کراچی اور لاہور میں منعقدہ کانفرنسز کا تسلسل تھی۔ تقریب کو بینک آف پنجاب نے اسپانسر کیا جبکہ معروف برقی موٹر سائیکل ساز کمپنی \"ہوروِین\" نے معاونت فراہم کی۔کانفرنس میں صنعت، بینکاری، حکومتی اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین و نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان میں صاف اور پائیدار نقل و حرکت کے فروغ کے لئے عملی اقدامات اور شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا۔کانفرنس میں کہا گیا کہ برقی گاڑیوں کی جانب منتقلی اُس وقت ممکن ہوگی جب حکومت پالیسی سطح پر مراعات فراہم کرے ، بینک طویل المدتی فنانسنگ کے مواقع دیں، صنعت کار ٹیکنالوجی میں جدت لائیں اور سول سوسائٹی عوامی سطح پر شعور بیدار کرے ۔ڈائریکٹر کلائمیٹ ایکشن سینٹر یاسر حسین نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ یہ ایونٹ اس بڑھتی ہوئی آگاہی کی عکاسی کرتا ہے کہ برقی نقل و حرکت اب کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت بن رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ ہم ملتان میں آلودہ ہوا اور ای وی ٹرانزیشن جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت اب اس سمت میں سنجیدگی سے اقدامات اٹھا رہی ہے ۔یاسر حسین نے مزید کہا کہ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت مرحلہ وار پٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا خاتمہ کیا جائے گا، جس سے فضا کی آلودگی میں نمایاں کمی اور صحت عامہ میں بہتری آئے گی۔