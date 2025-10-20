حضرت حامد شاہ گیلانیؒ کے عرس کی تقریب، ملکی سلامتی کیلئے دعا
ملتان (کرائم رپورٹر)حضرت حامد شاہ گیلانیؒ کے سالانہ عرس کی تقریب میں سربراہ گیلانی خاندان و چیئرمین تحریکِ امن پاکستان مخدوم سید غلام یزدانی گیلانی نے سجادہ نشین سید اعجاز قادر گیلانی کے ہمراہ مزار پر چادر چڑھائی اور ملکی ترقی، خوشحالی و استحکام کیلئے دعا کی۔
