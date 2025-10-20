ریلوے کا بغیر ٹکٹ مسافروں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری
رملہ شاہد راؤ کی نگرانی میں تین روز میں 46لاکھ سے زائد جرمانے وصول
ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے ملتان افتخار حسین کی ہدایت پر پاکستان ریلوے ملتان ڈویژن میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ یہ کارروائیاں ڈویژنل کمرشل آفیسر (ڈی سی او)رملہ شاہد راؤ کی زیرِ نگرانی کی جا رہی ہیں۔ترجمان ریلوے کے مطابق، ڈی سی او رملہ شاہد راؤ اور ان کی کمرشل ٹیم نے گزشتہ تین روز کے دوران مختلف ٹرینوں میں چیکنگ مہم کے دوران 3569 بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کرایہ و جرمانہ کی مد میں 46لاکھ 44ہزار 600روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دیئے ۔ڈی سی او رملہ شاہد راؤ نے ٹرینوں میں دورانِ سفر مسافروں کی شکایات بھی موقع پر سنیں اور ان کے فوری حل کے احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ بغیر ٹکٹ سفر سے گریز کریں کیونکہ اس عمل سے قومی ادارے کو مالی نقصان پہنچتا ہے ۔