میپکو : سرکلوں کو ٹرانسفارمرز اور اے ایم آئی میٹرز جاری

  • ملتان
شعبہ میٹریل مینجمنٹ کا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کیلئے سامان تقسیم کا عمل مکمل

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور استعدادِ کار میں توسیع کے تحت تمام آپریشن سرکلوں کو ٹرانسفارمرز اور اے ایم آئی میٹرز جاری کر دیئے ہیں۔ یہ اقدام ریجن بھر میں منظور شدہ سکیموں کی بروقت تکمیل اور صارفین کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لئے کیا گیا ہے ۔میپکو کے ترجمان کے مطابق، شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے 25 کے وی اے استعداد کے 130 ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمرز اور جولائی 2025ء کے اختتام تک جلنے اور خراب ہونے والے تھری فیز میٹرز کی تبدیلی کیلئے 519 تھری فیز اے ایم آئی میٹرز سرکلوں کو جاری کئے ہیں۔ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال کے مطابق، ملتان سرکل کو 42 اے ایم آئی میٹرز، ڈی جی خان سرکل کو 7 ٹرانسفارمرز اور 26 میٹرز، وہاڑی سرکل کو 83اے ایم آئی میٹرز، بہاولپور سرکل کو71 ٹرانسفارمرز اور66میٹرز، ساہیوال سرکل کو 10 ٹرانسفارمرز اور 208 میٹرز، رحیم یار خان سرکل کو 19 ٹرانسفارمرز اور 44میٹرز، مظفرگڑھ سرکل کو 20ٹرانسفارمرز جاری کئے گئے۔

 

