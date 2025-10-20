سود خوروں کے ظلم سے تنگ شہری کی انصاف کی اپیل
پریس کانفرنس میں اہلِ خانہ سمیت تحفظ کی فریاد، خود سوزی کی دھمکی
ملتان (کرائم رپورٹر)بہاولپور بائی پاس بستی رام کلی کے رہائشی محمد مرسلین نے اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طالب حسین، رانا بہادر، جان محمد اور رانا افضل کے ساتھ جانوروں کے کاروبار میں شراکت دار رہے ۔ ان کے مطابق اب تک وہ ان افراد سے 40لاکھ روپے کے جانور خرید چکے ہیں جبکہ 55لاکھ روپے کی ادائیگی بھی کر چکے ہیں۔محمد مرسلین نے الزام عائد کیا کہ مذکورہ افراد اب مزید 35لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور رقم نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی 4 ایکڑ زمین بھی بیچ چکے ہیں اور اب دینے کے لئے کچھ نہیں بچا۔انہوں نے بتایا کہ تحفظ کے لئے عدالت سے رجوع کیا مگر انصاف نہ ملنے پر سی پی او آفس میں درخواست دی۔ تاہم، ان کے مطابق پولیس مبینہ طور پر سود خوروں کے ساتھ مل گئی اور ان سے زبردستی صلح نامہ کروایا گیا۔