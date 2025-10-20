بارہ میل میں مویشی چور گینگ متحرک، دو بکریاں چوری
جودھ پور(نمائندہ دنیا) تھانہ بارہ میل کی حدود میں مویشی چوروں کا گینگ دوبارہ سرگرم ہو گیا جبکہ پولیس گشت نہ ہونے کے باعث شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔۔۔
گزشتہ رات رائے پور کے رہائشی امام مسجد حافظ نذیر کی دو قیمتی بکریاں نامعلوم چور چرا لے گئے ۔نواحی علاقہ کھوہ کونی والا میں بھی مویشی چوری کی کوشش کی گئی مگر اہلِ خانہ کے جاگنے پرچور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ دو روز قبل مست پور سے بھی محنت کش کی قیمتی بکریاں چوری ہوئیں۔علاقہ مکینوں نے ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ مویشی چور گینگ کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور پولیس گشت کا نظام بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔