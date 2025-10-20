پولیو مہم میں 92فیصد ہدف مکمل، سی ای او ہیلتھ وہاڑی
6لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ، کارکردگی قابلِ تحسین قرار
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے کہا ہے کہ ضلع وہاڑی میں تین روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 6لاکھ 11ہزار 872 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے جو مقررہ ہدف 6لاکھ 41ہزار 820کا 92فیصد ہے ۔ یہ بات انہوں نے مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے قیام کیلئے بچوں کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانا ناگزیر ہے ۔ افسر’’کیچ اپ ڈے‘‘ کے دوران رہ جانے والے بچوں تک رسائی یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر یوسف شہزاد، ڈی ایس سی ڈاکٹر اجود صہیب اور دیگر افسر موجود تھے ۔ ڈاکٹر فہد وحید نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے حکومت پنجاب کو تعریفی ایوارڈ دینے کی سفارش کی جائے گی۔