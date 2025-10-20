دھواں چھوڑتی گاڑیوں کیخلاف ٹریفک پولیس کو فری ہینڈ مل گیا
فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑی سڑک پر نہ لائی جائے ،ڈپٹی کمشنر کا واضح حکم
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ نے ٹریفک پولیس کو دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا فری ہینڈ دے دیا۔تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کہا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو مزید بڑھنے سے روکنے کیلئے ایسی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے جو دھواں چھوڑتی ہوں، کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خانیوال کی تمام مرکزی سڑکوں پر ہیوی ٹرانسپورٹ کی چیکنگ کی جائے اور تمام گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کیے جائیں۔ڈی ٹی او ٹریفک پولیس مظہر الاسلام نے کہا کہ ٹریفک پولیس کے افسر پوری طرح متحرک ہیں اور ایئر کوالٹی بہتر بنانے کیلئے قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے حوالے سے آگاہی مہم بھی شروع کی جا رہی ہے جس کے تحت بس، ویگن اور مال بردار گاڑیوں کے اڈوں پر جا کر ڈرائیوروں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ اپنی گاڑیوں کی فٹنس یقینی بنائیں، بصورت دیگر ٹریفک قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔