صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یکے بعد دیگرے گاڑیوں کی ٹکریں، 12افراد زخمی

  • ملتان
یکے بعد دیگرے گاڑیوں کی ٹکریں، 12افراد زخمی

جہانیاں(نمائندہ دنیا) دنیا پور روڈ پر پٹرولیم سروس کے سامنے تیز رفتار مسافر ویگن بے قابو ہو کر ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، جس کے فوراً بعد پیچھے سے آنے والی ایک موٹرسائیکل، جس پر ایک فیملی سوار تھی۔۔۔

 ویگن سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ویگن ڈرائیور، کنڈیکٹر اور موٹرسائیکل سوار فیملی سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو فوری طور پر مریم نواز ہیلتھ کلینک ٹھٹھہ صادق آباد منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں قیصر عباس، فلک شیر، علی حسن، شمشاد بی بی، صائمہ رانی، عبدالرشید، فرحان علی اور محمد رشید سمیت دیگر شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل مزید مہنگے، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

الخدمت فاؤنڈیشن: 15 ارب کے ری بلڈ غزہ پروگرام کا آغاز

ملک کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا : مقررین

وزیر ہاؤسنگ کا شہر کا دورہ سموگ سرگرمیوں کا جائزہ

نواز شریف انسٹی ٹیوٹ کو بروقت فنکشنل کرنیکی ہدایت

اختلاف رائے کا مطلب ذاتی عداوت نہیں ہوتا: حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر