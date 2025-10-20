یکے بعد دیگرے گاڑیوں کی ٹکریں، 12افراد زخمی
جہانیاں(نمائندہ دنیا) دنیا پور روڈ پر پٹرولیم سروس کے سامنے تیز رفتار مسافر ویگن بے قابو ہو کر ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، جس کے فوراً بعد پیچھے سے آنے والی ایک موٹرسائیکل، جس پر ایک فیملی سوار تھی۔۔۔
ویگن سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ویگن ڈرائیور، کنڈیکٹر اور موٹرسائیکل سوار فیملی سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو فوری طور پر مریم نواز ہیلتھ کلینک ٹھٹھہ صادق آباد منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں قیصر عباس، فلک شیر، علی حسن، شمشاد بی بی، صائمہ رانی، عبدالرشید، فرحان علی اور محمد رشید سمیت دیگر شامل ہیں۔