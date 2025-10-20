مثبت رپورٹنگ معاشرتی ترقی کی ضامن ہے ‘ خالد رسول
صحافیوں کی فلاح اور کالونی منصوبے پر عملدرآمد کیلئے اقدامات کررہے ،گفتگو
لودھراں(سٹی رپورٹر )ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر خالد رسول نے کہا ہے کہ حالیہ سیلابی صورتحال میں صحافیوں نے جس ذمہ داری اور مثبت انداز میں رپورٹنگ کی وہ قابلِ تعریف ہے ،محکمہ اطلاعات صحافت کے فروغ اور مثبت رپورٹنگ کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے ، حکومتِ پنجاب صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے جن میں پریس کلبوں کی رجسٹریشن، ان کے انتظامی امور میں بہتری، اور صحافی کالونی کا قیام جیسے منصوبے شامل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب لودھراں کے دورہ کے موقع پر کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ مثبت صحافت اور صحافیوں کی فلاح کیلئے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ۔انہوں نے یقین دلایا کہ ضلعی سطح پر بھی صحافی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائیگی۔انہوں نے کہا کہ صحافت معاشرتی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور حکومت اس کے استحکام کے لیے ہر سطح پر تعاون جاری رکھے گی۔