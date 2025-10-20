صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مثبت رپورٹنگ معاشرتی ترقی کی ضامن ہے ‘ خالد رسول

  • ملتان
مثبت رپورٹنگ معاشرتی ترقی کی ضامن ہے ‘ خالد رسول

صحافیوں کی فلاح اور کالونی منصوبے پر عملدرآمد کیلئے اقدامات کررہے ،گفتگو

لودھراں(سٹی رپورٹر )ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر خالد رسول نے کہا ہے کہ حالیہ سیلابی صورتحال میں صحافیوں نے جس ذمہ داری اور مثبت انداز میں رپورٹنگ کی وہ قابلِ تعریف ہے ،محکمہ اطلاعات صحافت کے فروغ اور مثبت رپورٹنگ کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے ، حکومتِ پنجاب صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے جن میں پریس کلبوں کی رجسٹریشن، ان کے انتظامی امور میں بہتری، اور صحافی کالونی کا قیام جیسے منصوبے شامل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب لودھراں کے دورہ کے موقع پر کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ مثبت صحافت اور صحافیوں کی فلاح کیلئے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ۔انہوں نے یقین دلایا کہ ضلعی سطح پر بھی صحافی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائیگی۔انہوں نے کہا کہ صحافت معاشرتی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور حکومت اس کے استحکام کے لیے ہر سطح پر تعاون جاری رکھے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : پیرافورس کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تھڑے مسمار دکانیں سیل

کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

گیپکو کے کروڑوں روپے کے ایل ٹی پرپولز منصوبے مکمل

تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

نوکھر کا رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر