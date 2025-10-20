پاک فوج میں سپاہی کی بھرتی کیلئے تحصیل وار تاریخوں کا اعلان
میلسی ‘27 وہاڑی 28اور 29، بوریوالا میں 30اور 31اکتوبر کوبھرتی ہوگی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)پاکستان آرمی میں سپاہی کی حیثیت سے شمولیت کے خواہشمند نوجوانوں کیلئے بھرتی کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق تحصیل میلسی میں بھرتی 27اکتوبر، وہاڑی میں 28 اور 29اکتوبر، جبکہ بوریوالا میں 30اور 31اکتوبر کو صبح 7بجے ہوگی۔ امیدواران اپنی اصل تعلیمی اسناد کے ہمراہ مقررہ مقام پر پہنچیں۔ پاک فوج میں ملازمت کے دوران مختلف مراعات بھی فراہم کی جائیں گی، جن میں سی ایم ایچ میں اہلکاروں اور ان کے اہلِ خانہ کا مفت علاج، راشن، رہائش اور بعد از ملازمت پنشن شامل ہے ۔ بھرتی کے خواہشمند نوجوان مزید معلومات کیلئے آرمی بھرتی دفتر ملتان سے یا پاک فوج کی ویب سائٹ سے رجوع کریں۔