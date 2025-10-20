صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجینئر فیاض کھوکھر میپکو بوریوالا کے نئے ایکسین تعینات

  • ملتان
انجینئر فیاض کھوکھر میپکو بوریوالا کے نئے ایکسین تعینات

گگو منڈی (نامہ نگار)انجینئر فیاض حسین کھوکھر کومیپکو ڈویژن بورے والا کے نئے ایکسین تعینات کردیا گیا۔ تعیناتی کے بعد انہوں نے نادہندگان سے واجبات کی وصولی اور بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔

میپکو کی سرویلنس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو مختلف علاقوں میں بجلی چوری کی نشاندہی اور چیکنگ کر رہی ہیں۔ محکمہ ذرائع کے مطابق انجینئر فیاض حسین کھوکھر نے اس سے قبل بھی بطور ایکسین بورے والا مؤثر کارروائیاں کیں اور بجلی چوروں کے خلاف بڑے آپریشنز کر کے محکمہ کی رٹ قائم کی تھی۔ عوامی حلقوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی دوبارہ تعیناتی سے نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف اقدامات مزید تیز ہوں گے ۔

 

