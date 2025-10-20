بی آئی ایس پی سے1لاکھ افراد خارج‘ مشکلات میں اضافہ
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک لاکھ سے زائد افراد کو فہرست سے خارج کر دیا ہے ۔ ضلع کوٹ ادو اور مظفرگڑھ میں پہلے 3 لاکھ 52ہزار افراد امداد حاصل کر رہے تھے۔۔۔
تاہم تازہ فہرست میں صرف 2لاکھ 48ہزار افراد اہل قرار پائے ۔ ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں وہ افراد جنہوں نے نیا سروے یا ری سروے مکمل نہیں کرایا یا ٹیکس فائلر نکلے ، انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔متعدد خواتین نے شکایت کی کہ وہ کئی سال سے امداد حاصل کر رہی تھیں مگر کارڈ اچانک بند ہونے سے گھریلو اخراجات شدید متاثر ہو گئے ہیں۔