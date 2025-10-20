صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں میں کٹوتی کیخلاف آواز اٹھانے پر مزدور برطرف

  • ملتان
تنخواہوں میں کٹوتی کیخلاف آواز اٹھانے پر مزدور برطرف

جی ایم نجی صفائی کمپنی پر استحصال اور ناجائز کٹوتیوں کے الزامات، نوٹس کی اپیل

جودھ پور(نمائندہ دنیا)تنخواہوں میں ناجائز کٹوتی کے خلاف احتجاج کرنے والے مزدوروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ نجی صفائی کمپنی کے متاثرہ ملازمین نے الزام لگایا ہے کہ جنرل منیجر اور اس کے ساتھی ہر ماہ تنخواہوں سے دس ہزار روپے کٹوتی کرتے ہیں۔لہ آباد کے رہائشی ظفر اقبال نے وزیراعلیٰ پنجاب کے کمپلینٹ سیل میں درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وہ غریب آدمی ہے اور گھر کا واحد کفیل ہے ۔ اس نے بتایا کہ بطور ڈرائیور 40ہزار روپے تنخواہ پر ملازم تھا مگر جب کٹوتی کے خلاف آواز اٹھائی تو پہلے اسے گھر سے 50کلومیٹر دور تبادلہ کر دیا گیا اور بعد میں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اس اقدام سے اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے ۔جنرل منیجر کے خلاف مزدوروں کے استحصال اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی کئی شکایات پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں مگر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ متاثرہ ملازمین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا نوٹس لے کر ملوث افسروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

