نادرآفس کے اہلکار ‘2ساتھیوں پر خاتون سے زیادتی کا الزام

  • ملتان
نادرآفس کے اہلکار ‘2ساتھیوں پر خاتون سے زیادتی کا الزام

گگومنڈی (نامہ نگار)نادرا آفس گگومنڈی کے اہلکاراور اس کے دو ساتھیوں پر ب فارم بنوانے کیلئے آنے والی خاتون سے زیادتی کا الزام ،متاثرہ خاتون نے پولیس سے انصاف نہ ملنے پر عدات سے رجوع کرلیا۔۔۔

 تفتیش جاری۔تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں447ای بی کی رہائشی (ث)اپنے بچوں کا(ب)فارم بنوانے کے لئے نادراآفس گگومنڈی آئی جہاں نادراکے اہلکار فیصل پٹھان نے کافی دیرانتظارکرانے کے بعداسے کوبتایاکہ متعلقہ افسردفترمیں نہیں ہے اورانتظارکرانے کے بہانے نزیکی ایک دکان میں لے گیا اور اپنے دونامعلوم ساتھیوں سے ملکر زیادتی کانشانہ بنایا۔متاثرہ خاتون تھانے پہنچ گئی لیکن شنوائی نہ ہونے پر عدالت کادروزہ کھٹکھٹادیا ۔

 

