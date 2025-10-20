سیلاب متاثرین میں خشک راشن کی تقسیم، بحالی کا کام جاری
اے سی کی زیر نگرانی امدادی سرگرمیاں ، گیلانی ایکسپریس وے کی بحالی کا جائزہ
جلال پور پیروالا(نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان کی زیر نگرانی سیلاب متاثرین میں خشک راشن کی فراہمی کا عمل جاری ہے ۔ حکومتی ہدایت کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرہ خاندانوں کو امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے ۔تفصیل کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے موضع عمر پور میں 100متاثرہ خاندانوں میں خشک راشن کے تھیلے تقسیم کیے ۔ انہوں نے موقع پر متاثرین سے ملاقات کی اور حکومتی امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر مکرم سلطان نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امداد کی فراہمی میں شفافیت اور تیزی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی خاندان محروم نہ رہے ۔دریں اثناء اسسٹنٹ کمشنر نے شگاف زدہ گیلانی ایکسپریس وے پر جاری مرمت اور بحالی کے کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سڑک کی مرمت میں پیش رفت جاری ہے۔