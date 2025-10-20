جھوٹی اطلاع دینے والے کالرز کیخلاف مقدمات ،موبائل فون ضبط
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) تین خواتین اور ایک مرد کے اغواء، فائرنگ سے زخمی ہونے اور ڈکیتی کی جھوٹی اطلاعات دینے والے کالرز کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔۔۔
پولیس کے مطابق عبدالقدیر ولد غلام عباس نے ریسکیو 15پر اغواء اور فائرنگ کی اطلاع دی، تاہم موقع پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اسی طرح شوکت حسین نے ڈکیتی کی اطلاع دی مگر تفتیش میں معلوم ہوا کہ اس کا مخالفین سے مقدمہ بازی چل رہی تھی۔ دونوں کالرز کے موبائل فون قبضہ میں لے کر تھانہ لڈن میں تھانیدار رمیض فاروق اور محمد اشفاق کی مدعیت میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔