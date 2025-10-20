صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھوٹی اطلاع دینے والے کالرز کیخلاف مقدمات ،موبائل فون ضبط

  • ملتان
جھوٹی اطلاع دینے والے کالرز کیخلاف مقدمات ،موبائل فون ضبط

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) تین خواتین اور ایک مرد کے اغواء، فائرنگ سے زخمی ہونے اور ڈکیتی کی جھوٹی اطلاعات دینے والے کالرز کیخلاف مقدمات درج کر لئے گئے۔۔۔

 پولیس کے مطابق عبدالقدیر ولد غلام عباس نے ریسکیو 15پر اغواء اور فائرنگ کی اطلاع دی، تاہم موقع پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اسی طرح شوکت حسین نے ڈکیتی کی اطلاع دی مگر تفتیش میں معلوم ہوا کہ اس کا مخالفین سے مقدمہ بازی چل رہی تھی۔ دونوں کالرز کے موبائل فون قبضہ میں لے کر تھانہ لڈن میں تھانیدار رمیض فاروق اور محمد اشفاق کی مدعیت میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

موسم کی تبدیلی:خسرے نے بچوں کو لپٹ میں لینا شروع کر دیا

فاسٹ فوڈ،بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف

ٹماٹر مرغی کے گوشت سے مہنگا،500روپے کلوہوگیا

ادبی روایت ایم کیو ایم پاکستان کی سرپرستی کے بغیر نامکمل ، خالد مقبول

پولیو ورکرز ملک کے اصل ہیرو ہیں،کمشنر کراچی

فوج کی غیر مشروط حمایت،وہ بھی گلے لگائیں،آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر