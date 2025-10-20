کوٹ ادو،ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر‘ 2خواتین جاں بحق
حادثہ زیر تعمیر سڑک کی وجہ سے ایم ایم روڈ پر پیش آیا، نوجوان معمولی زخمی
کوٹ ادو،چوک سرور شہید(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ایم ایم روڈ اڈہ کھوکھے نزد اڈہ حسین شاہ کے قریب چینی سے لوڈ ٹرالر کی موٹرسائیکل کو ٹکر کے نتیجہ میں دو خواتین موقع پر جاں بحق ، موٹرسائیکل معمولی زخمی ۔اڈا کھوکھے ملتان روڈ پرچک سردار خان ، چک نمبر384ڈبلیو بی تحصیل دنیا پور ضلع لودھراں کے رہائشی د و خواتین ماں بیٹی 45سالہ زرینہ بی بی ،18سالہ مصباح 47سالہ محمد مقصود ولد محمد رمضان کے ہمراہ موٹرسائیکل پر چوک اعظم کے قریب بستی ملوک دم کرانے جارہی تھیں، چوک سرورشہید کے قریب ایم ایم روڈ اڈہ کھوکھے نزد اڈہ حسین شاہ کے قریب پیچھے سے آنے والے چینی سے لوڈ تیز رفتار ٹرالر نے انہیں ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں دو خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں جبکہ موٹر سائیکل سوارمعمولی زخمی ہوگیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122چوک سرور شہید کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق ہونے والی خواتین کی لاشوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرورشہیدمنتقل کر دیا گیا۔