صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو،ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر‘ 2خواتین جاں بحق

  • ملتان
کوٹ ادو،ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر‘ 2خواتین جاں بحق

حادثہ زیر تعمیر سڑک کی وجہ سے ایم ایم روڈ پر پیش آیا، نوجوان معمولی زخمی

کوٹ ادو،چوک سرور شہید(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ایم ایم روڈ اڈہ کھوکھے نزد اڈہ حسین شاہ کے قریب چینی سے لوڈ ٹرالر کی موٹرسائیکل کو ٹکر کے نتیجہ میں دو خواتین موقع پر جاں بحق ، موٹرسائیکل معمولی زخمی ۔اڈا کھوکھے ملتان روڈ پرچک سردار خان ، چک نمبر384ڈبلیو بی تحصیل دنیا پور ضلع لودھراں کے رہائشی د و خواتین ماں بیٹی 45سالہ زرینہ بی بی ،18سالہ مصباح 47سالہ محمد مقصود ولد محمد رمضان کے ہمراہ موٹرسائیکل پر چوک اعظم کے قریب بستی ملوک دم کرانے جارہی تھیں، چوک سرورشہید کے قریب ایم ایم روڈ اڈہ کھوکھے نزد اڈہ حسین شاہ کے قریب پیچھے سے آنے والے چینی سے لوڈ تیز رفتار ٹرالر نے انہیں ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں دو خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں جبکہ موٹر سائیکل سوارمعمولی زخمی ہوگیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122چوک سرور شہید کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق ہونے والی خواتین کی لاشوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرورشہیدمنتقل کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیاں، دالیں اور گوشت مہنگے، ٹماٹر 600 روپے کلو فروخت، عوام پریشان

فروہ عامر کے جوہرآباد کالج چوک امام بارگاہ حسینیہ چوک ،نسیم کالونی سمیت مختلف علاقوں کے دورے

پنجاب کالج بھلوال کی سرگودھا بورڈ میں 3 نمایاں پوزیشنز،کالج میں ٹاپرز کا پُرتپاک استقبال

انٹرنیشنل الکرم انسٹی ٹیوٹ بھیرہ کے زیر اہتمام چوتھی بین الاقوامی سیرت کانفرنس

انٹر میڈیٹ پارٹ ون نتائج میں طالبہ کا اعزاز

مسلم لیگی حکومت کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ، شازیہ بانو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر