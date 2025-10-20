صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں سرکس ٹکٹ سیلر کا فراڈ، شہری لٹ گئے

  • ملتان
دھوکا دہی اور رقم ہتھیانے کے واقعات پر انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)وہاڑی میں سرکس ٹکٹ سیلر کا فراڈ، شہری لٹ گئے ،مبینہ کرپٹ ٹکٹ سیلر نے تماشائیوں سے دھوکا دہی اور فراڈ کے ذریعے سرکس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق ’’ناگ راجہ‘‘ نامی معروف ٹکٹ سیلر مبینہ طور پر عرصے سے ٹکٹوں کی فروخت میں مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہے ۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ بقایا جات میں کٹوتی اور حیلوں بہانوں سے اضافی رقم وصول کرتا ہے ۔ متعدد متاثرہ شہریوں نے بتایا کہ ٹکٹ سیلر کی جعلسازی کے باعث انہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور سرکس منتظمین سے مطالبہ کیا ہے کہ ناگ راجہ کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ مزید لوگ دھوکا دہی سے بچ سکیں۔

 

