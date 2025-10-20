پولیس مقابلے میں اشتہاری ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار
سکندر عباس عرف سمندر خان متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا، ساتھی فرار
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پولیس مقابلے میں چوری، ڈکیتی، رہزنی اور منشیات کے متعدد مقدمات میں مطلوب اشتہاری ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ زخمی ڈاکو ضلع کوٹ ادو سمیت ضلع مظفرگڑھ کے مختلف تھانوں کو مطلوب تھا۔ تھانہ صدر کوٹ ادو کے ایس ایچ او ملک ندیم حیدر سب انسپکٹر ضیائالرحمن کے ہمراہ گشت پر تھے کہ سمندری پھاٹک کے قریب ڈاکوؤں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس پر پولیس نے حفاظتِ خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔فائرنگ کی اطلاع پر ایس ڈی پی او کوٹ ادو عبدالغفار خان اور ایس ایچ او سٹی ملک شکیل احمد موقع پر پہنچ گئے ۔ پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر ڈاکو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے جبکہ سکندر عباس عرف سمندر خان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کر گر گیا۔پولیس نے زخمی ڈاکو کو گرفتار کر کے طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ ادو منتقل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کے خلاف ضلع کوٹ ادو اور مظفرگڑھ کے تھانوں بشمول قریشی، محمودکوٹ، سنانواں اور گجرات میں چوری، ڈکیتی، ناجائز اسلحہ اور منشیات کے 11مقدمات درج ہیں۔