جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن تیز،ناکے فعال
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جارحانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے ضلع بھر میں ناکے اور پولیس پکٹس فعال کر دی ہیں۔۔۔
ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے صدر، سٹی کوٹ ادو، دائرہ دین پناہ اور سرور شہید میں دورہ کر کے ناکوں اور چیک پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اہلکاروں کی حاضری، گاڑیوں کی چیکنگ کے نظام اور عوام سے رویے کا جائزہ لیا۔ڈی پی او نے کہا کہ شریف شہریوں کو مکمل احساس تحفظ دیا جائے گا جبکہ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ضلع میں امن و امان برقرار رکھنا پولیس کی پہلی ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔