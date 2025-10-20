گگومنڈی ، بجلی کے جھکے پول خطرے کی علامت بن گئے
عدم توجہ سے پول ایک دوسرے کے سہارے کھڑے ، حادثے کا خدشہ
گگومنڈی (نامہ نگار) میپکو افسروں کی غفلت کے باعث نواحی گاؤں 187ای بی میں بجلی کے پول خطرناک حد تک جھک گئے ، کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے ۔تفصیلات کے مطابق مقامی رہائشی بشیر احمد ولد محمد شفیع نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی زمین کے قریب ہائی وولٹیج بجلی کی تاریں زمین کے قریب آ چکی ہیں جبکہ جھکے ہوئے پول کو تبدیل کرنے کے بجائے عارضی سہارا دے دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے مکین مسلسل خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ متعدد درخواستوں کے باوجود میپکو حکام نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ بشیر احمد نے چیف ایگزیکٹو میپکو سے فوری نوٹس لینے اور بجلی کے پول تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے ۔