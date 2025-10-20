ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کیلئے کریک ڈاؤن شروع
سموگ کنٹرول، واٹر گنز، چھڑکاؤ اور گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ضلع خانیوال میں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک اور فضائی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ سڑکوں پر تعمیراتی ملبہ پھینکنے اور آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اتوار کے روز میونسپل کمیٹی خانیوال کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا۔ فٹبال چوک پر دو زیر تعمیر عمارتوں کے مالکان کو ملبہ پھینکنے پر نوٹس جاری کیے گئے ۔ مالکان کو ہدایت کی گئی کہ ملبہ سڑکوں پر نہ پھیلائیں بلکہ ڈھانپ کر رکھیں تاکہ فضائی آلودگی میں اضافہ نہ ہو۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی ملبہ فوری طور پر صاف کیا جائے اور شہر بھر میں چھڑکاؤ کے عمل کو تیز کیا جائے ۔