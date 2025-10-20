کاشتکار گندم کی بہتر پیداوار کیلئے ہدایات پر عمل کریں، اصغر لغاری
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا )کاشتکار تربیتی پروگرام سے بہتر انداز میں گندم کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں محکمہ زراعت کی ہدایات پر عمل کریں۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر کہروڑ پکا محمد اصغر لغاری نے۔۔۔
ہرا بھرا پنجاب کے تحت زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلہ میں کاشتکاروں کے تربیتی پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ مریم نماز کا سونا اگلتا پنجاب پروگرام کے ذریعے کاشت کاروں کو ربیع فصلات اور گندم کی بہترین پیداوار کے حصول کے طریقے بیج کا انتخاب اور صحیح وقت پر بوائی کی تربیت دی گئی ہے ،کسان و کاشتکار محکمہ زراعت سے جڑے رہیں اور ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اپنے گندم کی صحت مند اور بھرپور پیداوار حاصل کی۔