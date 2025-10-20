صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ذخیرہ اندوز سرگرم

  • ملتان
چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، ذخیرہ اندوز سرگرم

سپلائی بندش اور ضلعی انتظامیہ کی نااہلی سے عوام مہنگی چینی خریدنے پر مجبور

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) چینی کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے ، شوگر ملوں سے سپلائی بند ہونے اور ذخیرہ اندوزی کے باعث مارکیٹ میں چینی نایاب ہو گئی۔کوٹ ادو اور گردونواح میں درآمدی تھائی لینڈ کی باریک چینی 200سے 250روپے فی کلو تک بلیک میں فروخت ہو رہی ہے ۔ متعدد دکاندار آدھا کلو سے زیادہ چینی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ منافع خور مافیا نے عوام کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمتوں میں من مانی اضافہ کر دیا ہے ۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ شوگر ملوں کی جانب سے سپلائی بندش کے باعث صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ وہ صرف بیانات تک محدود ہے جبکہ مارکیٹ میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی مافیا کیخلاف سخت کارروائی کر کے مصنوعی مہنگائی پر قابو پایا جائے ۔

 

