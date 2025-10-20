کہروڑ پکا ہسپتال‘جدید ڈیجیٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل
دیگر مقامات پر بھی جلد مزید فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جائیں گے ، طاہر چودھری
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا)جماعتِ اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی کاوش سے تحصیل ہسپتال کہروڑ پکا میں ڈیجیٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل، شہریوں کو صاف اور معیاری پانی کی فراہمی شروع ہوگئی۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی لودھراں ڈاکٹر طاہر احمد چودھری نے ضلعی نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن محمد اسماعیل غوری، تحصیل کوآرڈینیٹرز محمد نعمان اور فیصل خالد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کہروڑپکا میں جدید ڈیجیٹل واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے ۔ اس پلانٹ کی گنجائش 2000لیٹر ہے اور اسے جدید معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو صاف، محفوظ اور صحت بخش پانی دستیاب ہو سکے ۔ڈاکٹر طاہر احمد چودھری نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن عوامی خدمت کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے جن میں صاف پانی کی فراہمی کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے دیگر مقامات پر بھی جلد مزید فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ عوامی فلاح کا ایک اہم قدم ہے اور جلد اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔