ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم این ایس زرعی یونیورسٹی ملتان میں جاب فیئر 2025 کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب موجاز فاؤنڈیشن (یو این ڈی پی) اور کیریئر ڈیویلپمنٹ سینٹر / پلیسمنٹ بیورو کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ اس فیئر نے طلبہ، فارغ التحصیل افراد اور معروف اداروں کے نمائندگان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے تعلیم اور صنعت کے درمیان مضبوط تعلق استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔جاب فیئر کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی ، میان بختاور تنویر شیخ اور پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ، وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ملتان نے مشترکہ طور پر کیا۔ افتتاحی خطاب میں ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ ایسے پروگرام نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تیار کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔میاں بختاور تنویر شیخ نے موجاز فاؤنڈیشن اور زرعی یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جاب فیئر نے تعلیم اور روزگار کے درمیان عملی رابطے کو مضبوط بنایا ہے ۔ ڈاکٹر مبشر مہدی، ڈائریکٹر اورک، نے طلبہ کو ابھرتے ہوئے معاشی شعبوں میں مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ڈاکٹر محمد اشتیاق، فوکل پرسن سی ڈی سی / پلیسمنٹ بیورو، نے بتایا کہ یہ فیئر اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے مالی تعاون سے موجاز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔