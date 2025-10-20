صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی:نئی لیب کے قیام واپ گریڈیشن کا فیصلہ،8کروڑ مختص

  • ملتان
ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کی مد میں لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جارہا، تمام شعبوں کی لیبز اپ گریڈ کی جائیں گی،جدید آلات سے آراستہ کیا جائیگا، وی سی ڈاکٹر کلثوم پراچہ

ملتان(شاہد لودھی سے )ویمن یونیورسٹی میں لیب کو اپ گریڈ کرنے اور ایک مرکزی لیبارٹری بنانے کافیصلہ،8کروڑ کے فنڈز مختص کردیئے گئے تفصیل کے مطابق ویمن یونیورسٹی ملتان جدید ریسرچ کو یقینی بنانے کے لئے لیبارٹریوں کو اپ گریڈ کرنے کافیصلہ کیاگیا ہے اور اس کے لئے خطیر رقم کے فنڈز بھی مختص کردیئے ہیں ریسرچ اینڈ ڈویلپمٹ کی مد میں پہلے مرحلے ایک مرکزی لیب بنائی جائے گی جہاں تمام شعبے اس کو استعمال کرسکیں گے جبکہ اس کے ساتھ تمام شعبوں کی لیب بھی اپ گریڈ کی جائیں گی علاوہ ازیں ایسے شعبے جن میں لیب نہیں ہیں وہاں نئی لیبارٹریاں بھی قائم کی جائیں گی ۔ اس سلسلے میں وائس چانسلر پروفیسرڈاکٹر کلثوم پراچہ کا کہنا ہے کہ ایچ ای سی نے رواں برس نئی تعلیمی پالیسی کے تحت تمام مضامین کے ساتھ لیب کو لازمی قرار دے دیاہے اس لئے تما م مضامین کے لئے لیب بنائی جارہی ہیں رواں برس ایچ ای سی کے مقررہ کردہ ایس او پیز کو پورا کرنے کے لئے فوری طور پر ایک مرکزی لیب بنائی جاسکے گی جو جدید آلات سے آراستہ ہوگی اور تمام شعبے اس کو استعمال کرسکیں گے لیکن اس کے ساتھ شعبوں کی اپنی لیب بھی اپ گریڈ کی جاسکیں گی ان کی اپ گریڈ روٹین کے بجٹ اور فنڈز سے کی جائے گی مرکزی لیب کے لئے 8کروڑ روپے کی فنڈز مختص کئے گئے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ فنڈز کے استعمال سے لیبز میں سہولیات کی قلت پر قابو پایا جائے گا۔

 

