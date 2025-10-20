نشتر ٹو:سہولیات کا فقدان،کیفے،سرائے غیر فعال
شہر سے 25کلومیٹر دور ہسپتال ،قرب وجوار میں دور دور تک لواحقین ،عملہ کیلئے ہوٹل، کینٹین کی سہولت ناپید، کیفے کیلئے ٹینڈر جاری کیا گیا، کسی فریق نے دلچسپی نہ لی سرائے کی بندش کے باعث مریضوں کے لواحقین دربدر، آئندہ چند روز میں کینٹین کیلئے ٹینڈر دیا جائیگا،سرائے بھی جلد فعال کردی جائے گی ، انتظامیہ کا موقف
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ٹو ہسپتال میں بنیادی سہولیات کے فقدان نے مریضوں، ڈاکٹرز اور عملے کو شدید مشکلات میں مبتلا کردیا ہے ۔ ہسپتال کی کیفے اور سرائے تاحال فعال نہیں ہوسکے ۔ جس کے باعث ہسپتال آنے والے مریضوں کے لواحقین اور عملہ کھانے پینے کی بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ذرائع کے مطابق ہسپتال شہر سے تقریباً 25 لومیٹر دور واقع ہے جہاں اردگرد کئی کلومیٹر تک کوئی ریفریشمنٹ پوائنٹ موجود نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے ہسپتال میں کینٹین اور سرائے کی بندش ناقابلِ فہم ہے ، انتظامیہ کو فوری طور پر یہ سہولیات فعال کرنی چاہئیں۔ڈاکٹرز اور انتظامی عملہ بھی صورتحال سے پریشان ہیں۔ ایک سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ دورانِ ڈیوٹی طویل اوقات میں کھانے پینے کی سہولت نہ ہونے سے عملے کو دشواری کا سامنا ہے ، جس سے کارکردگی بھی متاثر ہورہی ہے ۔انتظامیہ کے مطابق کینٹین کے قیام کے لیے ٹینڈر کا اشتہار جاری کیا گیا تھا لیکن کسی فریق نے حصہ نہیں لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں کینٹین اور کیفٹیریا کے نئے ٹینڈرز دوبارہ جاری کئے جائیں گے تاکہ عملہ اور مریضوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔شہریوں اور مریضوں کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ ترجیحی بنیادوں پر کینٹین، کیفٹیریا اور سرائے کو فعال کرے تاکہ نشتر ٹو آنے والے مریضوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہو۔