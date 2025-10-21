صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ڈی او انفراسٹرکچر کی رٹ منظور 30روز میں پروموشن کا حکم

ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ڈسٹرکٹ آفیسر انفراسٹرکچر محکمہ لوکل گورنمنٹ سید عباس سرور نقوی کی رٹ درخواست نمٹا دی۔۔۔

عدالت نے حکم دیا کہ متعلقہ حکام 30 روز کے اندر ان کی پروفارمہ پروموشن کا عمل مکمل کریں۔ عدالت نے مزید ہدایت کی کہ فیصلے پر عملدرآمد کے بعد رپورٹ تحریری طور پر عدالت عالیہ میں جمع کرائی جائے ۔ درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ تمام تقاضے پورے کرنے کے باوجود اسے ترقی نہیں دی جا رہی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ محکمانہ ترقی کا حق آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق دیا جانا چاہیے ۔

 

