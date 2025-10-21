صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گمشدہ بچہ والد کے حوالے کر دیا گیا

ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے نوشہرو فیروز سندھ کا رہائشی 12 سالہ گمشدہ بچہ ورثاء کی تلاش کے بعد والد کے حوالے کر دیا ۔ حبدار علی ولد ادریس کو کچھ روز قبل حفاظتی تحویل لیا گیا تھا۔۔۔

 ،چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بچے کے ورثاء کو ضلع نوشہرو فیروز سندھ سے تلاش کیا گیا ۔بیورو ترجمان کے مطابق گمشدہ بچے کو اس کی والد محمد ادریس کے حوالے کیا گیا ۔چیئر پرسن سارہ احمد کی ہدایت پر گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی پہلی ترجیح ہے ۔بچے کے والد نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکام کا شکریہ ادا کیا۔

 

