زہریلی گولیاں نگلنے والا شخص نشتر ہسپتال میں دم توڑ گیا c
اوباڑہ جنوبی کا رہائشی محمد سہیل دس سال سے اپنے کزن احمد یار کے ساتھ رہائش پذیر تھا جسے اچانک طبیعت خراب ہونے پر علاج معالجہ کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹر لایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے مذکورہ شخص کو زہر دینے کی تصدیق کرتے ہوئے نشتر ہسپتال ریفر کردیا جو دوران علاج نشتر ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا ۔مذکورہ شخص کے کزن احمد یار نے پولیس کو بیان دیا کہ سہیل نے زہریلی گولیاں خود کھائی تھی ۔