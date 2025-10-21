بورے والا میں اندھے قتل کا معمہ، شوہر قاتل نکلا
بورے والا (سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا) سی سی ڈی ٹیم نے تھانہ صدر کی حدود میں پیش آنے والے اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا۔۔۔۔
پولیس کے مطابق مقتولہ سونیا بی بی سکنہ 461/ای بی کی نعش تین ماہ قبل کھیتوں سے ناقابلِ شناخت حالت میں ملی تھی۔ تھانہ صدر پولیس شناخت میں ناکام رہی تاہم انچارج چوہدری اکرام کی نگرانی میں سی سی ڈی ٹیم نے جدید سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے مقتولہ کے شوہر عمران کو گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کیا کہ گھریلو جھگڑے پر کلہاڑی کے وار سے بیوی کو قتل کیا اور نعش کھیتوں میں پھینک دی۔