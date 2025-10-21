صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ڈگری کالج کے قیام اولین ترجیح :عبدالغفار ڈوگر

  • ملتان
بدھلہ سنت (نامہ نگار ) بدھلہ سنت اور چک نمبر 9-ٹی کی سیاسی و سماجی شخصیات چوہدری عبدالستار آصف، ڈاکٹر نعیم اختر اور۔۔۔

 چوہدری افتخار چیمہ نے اپنے ساتھیوں اور برادری سمیت پیپلز پارٹی سے 14 سالہ رفاقت ختم کر کے مسلم لیگ (ن) میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق ایم این اے و مشیر ملک عبدالغفار ڈوگر اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے کہا کہ گرلز ڈگری کالج کے قیام اور عوام کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے الیکٹرک بسوں کا اجرا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ 

 

