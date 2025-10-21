صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار افراد نے آٹھویں جماعت کی طالبہ کو اغوا کرلیا

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) چک نمبر 198 ای بی میں چار افراد نے آٹھویں جماعت کی طالبہ کو اغواء کر لیا۔۔۔۔

 ثاقب محمود کے مطابق گاؤں کے رہائشی فیصل نواز، محمد نواز، علی محمد اور ایک نامعلوم ساتھی زبردستی گھر میں داخل ہوئے اور میری کزن، آٹھویں جماعت کی طالبہ ع کو کار میں بٹھا کر فرار ہوگئے ۔ شور سن کر شاہ زیب اور آصف علی نے تعاقب کیا مگر ملزمان کار بھگا کر فرار ہو گئے ۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔

 

