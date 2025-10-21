ڈپٹی کمشنر نے میلسی میں 2 پرائس مجسٹریٹ مقرر کردئیے
میلسی (نامہ نگار) سیکرٹری ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے میلسی میں دو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مقرر کر دیے ۔۔۔۔
مقرر ہونے والے سپیشل مجسٹریٹس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ای ای میل) میلسی اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میلسی شامل ہیں۔ دونوں افسران کو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں جو پرائس کنٹرول اور اشیائے ضروریہ کی نگرانی کے امور میں استعمال کیے جائیں گے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔