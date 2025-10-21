ویگن اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، 12افراد زخمی
جہانیاں (نمائندہ دنیا) فہد پٹرولیم سروس کے قریب تیز رفتار مسافر ہائی ایس ویگن اور ٹریکٹر ٹرالی کے تصادم کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوگئے ، جن میں موٹر سائیکل سوار فیملی کے 4 افراد بھی شامل ہیں۔۔۔۔
عینی شاہدین کے مطابق ہائی ایس ویگن ڈرائیور نے تیز رفتاری اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار فیملی کو روند دیا اور بعد ازاں سامنے سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ حادثے کے نتیجے میں ویگن ڈرائیور فلک شیر کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں جبکہ زخمیوں کو ریسکیو 1122 کی مدد سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔