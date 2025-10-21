سردی کی آمد،نزلہ، زکام اور فلو کی وبا پھیلنے لگی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) موسم کے تیور بدلنے لگے ، صبح و رات کے اوقات میں ٹھنڈک بڑھنے سے شہریوں میں نزلہ، زکام اور فلو کی وبا پھیلنے لگی۔۔۔۔
آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد اشتیاق اور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان شیخ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کھانسی، بخار اور سانس کی بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ دن میں تیز دھوپ کے باعث شہری ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے گلا خراب ہو کر بخار اور زکام بڑھتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ موسم کے بدلتے مزاج میں احتیاط سے ہی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ، اس لیے شہریوں کو اپنی خوراک، نیند اور پانی کے استعمال میں توازن رکھنا چاہیے ۔