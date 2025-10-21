صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں غلط انجکشن لگنے سے خاتون کی حالت خراب

  • ملتان
تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کی نرس غائب، ورثاء کا تحقیقات و کارروائی کا مطالبہ

جہانیاں (نمائندہ دنیا) تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جہانیاں میں مبینہ طور غلط انجکشن لگنے سے خاتون مریضہ کی حالت بگڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق نجمہ بی بی نامی مریضہ کو بیماری کی حالت میں ہسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے دوا تجویز کرکے وارڈ میں داخل ہونے کا کہا۔ وارڈ میں موجود نرس نے مبینہ طور پر غلط انجکشن لگایا، جس سے مریضہ کی حالت اچانک خراب ہوگئی۔ خاتون بیڈ پر تڑپتی رہی اور نرس موقع سے فرار ہوگئی۔ شور سن کر دوسرا ڈاکٹر موقع پر پہنچا اور فوری علاج شروع کیا، جس سے مریضہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ ورثاء حنیفہ بی بی اور سہیل نے الزام لگایا کہ ہسپتال میں زائدالمیعاد ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ کم عمر ٹرینی عملہ وارڈز اور لیبر رومز سنبھالے ہوئے ہیں۔ متاثرین اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ۔ ایم ایس ڈاکٹر عمر غوری نے کہا کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرکے تحقیقات کروائی جائیں گی۔۔

 

