صدر سرکل : 171 مقدمات درج، 7 خطرناک گینگ گرفتار

  • ملتان
بھاری مقدار میں منشیات، ناجائز اسلحہ برآمد، 190 ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) صدر سرکل خانیوال میں امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ڈی ایس پی خالد جاوید جوئیہ نے تعیناتی کے مختصر عرصے میں مربوط حکمتِ عملی کے تحت متعدد خطرناک گروہوں کو بے نقاب کیا۔ مختلف کارروائیوں میں 171 مقدمات درج ہوئے جن میں 47 ناجائز اسلحہ، 64 منشیات، 59 شراب فروشی اور ایک قماربازی کا مقدمہ شامل ہے ۔ پولیس نے 2 رائفلیں، 2 بندوقیں، 40 پستول، 3 ریوالور، 115 کلو چرس، 3 کلو 398 گرام ہیروئن، 94 گرام آئس اور 947 لٹر شراب برآمد کی۔ سات بین الاضلاعی گینگ گرفتار ہوئے ، جن سے 32 لاکھ 24 ہزار 300 روپے نقدی و قیمتی سامان ملا۔ اشتہاریوں میں کیٹیگری \"A\" کے 62 اور \"B\" کے 190 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس کاروائیوں سے منشیات، ناجائز اسلحہ اور ڈکیتیوں میں نمایاں کمی آئی ہے ۔

 

