جہانیاں : سرچ آپریشن، ایک مشکوک گرفتار، شراب برآمد

  • ملتان
جہانیاں : سرچ آپریشن، ایک مشکوک گرفتار، شراب برآمد

چک نمبر 140 دس آر میں 21 گھروں کی چیکنگ، ، 23 افراد کی تلاشی لی گئی

جہانیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمن کھاڑک کی ہدایت پر پولیس اور حساس سکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران نواحی گاؤں چک نمبر 140 دس آر میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کی قیادت ایس ایچ او تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد عبدالحنان قیوم نے کی۔ کارروائی کے دوران 21 گھروں کی چیکنگ کی گئی، 23 افراد کی تلاشی لی گئی جبکہ 21 افراد کو پولیس ای ایپ کے ذریعے بھی چیک کیا گیا۔ دوران کارروائی ایک مشکوک شخص کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 50 لیٹر شراب برآمد کرلی گئی۔ سرچ آپریشن میں پولیس، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ اور سکیورٹی برانچ کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی اور علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانا ہے ۔ شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے جرائم کی بیخ کنی اور عوام کے تحفظ میں مدد ملے گی۔

 

