ڈی پی او خانیوال کی سرائے سدھو تھانے میں کھلی کچہری
مسائل حل کرنے کا حکم،پولیس کے دروازے عوام کیلئے کھلے ہیں: اسماعیل کھاڑک
سرائے سدھو(نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن \"انصاف عوام کی دہلیز پر\" کے تحت ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر عوامی مسائل کے فوری حل کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں انہوں نے تھانہ سرائے سدھو میں کھلی کچہری لگائی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او کبیروالا منور گجر، ایس ایچ او صابر قریشی سمیت دیگر پولیس افسران موجود تھے ۔ شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات براہ راست ڈی پی او کے سامنے پیش کیں۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے تمام درخواستیں بغور سن کر موقع پر متعلقہ افسران کو میرٹ، شفافیت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کے احکامات جاری کیے ۔ کئی درخواستوں پر فوری انکوائری کی ہدایات بھی دی گئیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کا وژن عوام کو فوری اور شفاف انصاف فراہم کرنا ہے ، پولیس کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی کچہریوں سے عوام کا اعتماد بحال ہوتا ہے اور انصاف کے دروازے واقعی کھلتے ہیں۔