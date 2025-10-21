صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور:امدادی چیکس کی تقسیم کے تمام انتظامات مکمل

  • ملتان
علی پور:امدادی چیکس کی تقسیم کے تمام انتظامات مکمل

متاثرین میں چیک کی تقسیم شفافیت کے ساتھ مکمل کی جائے گی:عثمان طاہر

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس کی تقسیم کے عمل کو مؤثر، شفاف اور منظم بنانا ہماری ذمہ داری ہے ۔اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے ۔یہ بات انھوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی پروگرام کے سلسلے میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفرگڑھ میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں مالی امداد کے چیکس کی تقسیم کا عمل کل علی پور میں شروع ہوگا۔ علی پور سپورٹس کمپلیکس میں متاثرین کو چیکس د ئیے جائیں گے ۔اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور امدادی چیکس کی تقسیم کا عمل شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ مظفرگڑھ شہر میں سیلاب متاثرین میں چیکس کی تقسیم بدھ کے روز گورنمنٹ ڈگری کالج مظفرگڑھ میں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق تمام متاثرہ خاندانوں کو ان کا حق ہر صورت میں پہنچایا جائے گا۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد

ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیرون ملک تعلیم ،سکالرشپس کے موضوع پر سیمینار

گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس