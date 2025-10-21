علی پور:امدادی چیکس کی تقسیم کے تمام انتظامات مکمل
متاثرین میں چیک کی تقسیم شفافیت کے ساتھ مکمل کی جائے گی:عثمان طاہر
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس کی تقسیم کے عمل کو مؤثر، شفاف اور منظم بنانا ہماری ذمہ داری ہے ۔اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے ۔یہ بات انھوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی پروگرام کے سلسلے میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفرگڑھ میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں مالی امداد کے چیکس کی تقسیم کا عمل کل علی پور میں شروع ہوگا۔ علی پور سپورٹس کمپلیکس میں متاثرین کو چیکس د ئیے جائیں گے ۔اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور امدادی چیکس کی تقسیم کا عمل شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ مظفرگڑھ شہر میں سیلاب متاثرین میں چیکس کی تقسیم بدھ کے روز گورنمنٹ ڈگری کالج مظفرگڑھ میں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے مطابق تمام متاثرہ خاندانوں کو ان کا حق ہر صورت میں پہنچایا جائے گا۔